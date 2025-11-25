Wapa.pe
Paco Bazán reaparece junto a Susana Alvarado tras revelarse que la familia del conductor no la quiere

Tras semanas de tensión, Paco Bazán reapareció junto a su pareja, Susana Alvarado, dejando atrás los rumores de crisis y mostrando unión.

    Paco Bazán reaparece junto a Susana Alvarado.
    Paco Bazán y Susana Alvarado han enfrentado semanas de controversia tras la denuncia de la madre de la tercera hija del conductor, quien lo acusó de incumplir visitas y pensión. A ello se sumaron comentarios de una vidente sobre supuesta brujería y la versión de que la familia de Bazán no aprobaría la relación. Sin embargo, pese a los conflictos, la pareja optó por ignorar las críticas y reapareció unida en redes sociales.

    Susana Alvarado y Paco Bazán se muestran juntos pese a polémicas

    A través de su cuenta de Instagram, Susana Alvarado mostró el corto recorrido que realizó por Lima para reencontrarse con su pareja, Paco Bazán, con quien publicó una fotografía en redes sociales. Aunque no etiquetó directamente al conductor de El deportivo en otra cancha, el peinado y color de ojos revelan que se trata de “Paquito”, quien vuelve a aparecer junto a la vocalista de Corazón Serrano, dejando en claro que la relación sigue sólida pese a las recientes controversias.

    Cabe recordar que Paco estuvo en el centro de la polémica luego de que su expareja lo acusara de no cumplir con sus responsabilidades como padre de su hija menor, fruto de una relación que mantuvo después de su divorcio.

    Vidente afirma que Susana habría hecho un amarre a Paco Bazán

    La vidente Noelia, conocida como El ángel del amor, causó polémica al asegurar que una integrante de Corazón Serrano habría hecho un amarre al conductor de ATV. Durante una lectura de cartas, la tarotista consultó sobre la fidelidad de Bazán hacia su pareja actual y obtuvo una respuesta que llamó la atención de todos.

    “No tengo dudas de que el trabajo de Susana está dando resultados, ya que él solo tiene ojos para ella y para la madre de sus hijos”, señaló Noelia. También mencionó que el exarquero de Universitario de Deportes aún tendría sentimientos por la madre de sus hijos mayores, afirmando: “Él no ha dejado de quererla”. Sus declaraciones sorprendieron tanto a los panelistas del programa de YouTube como a los espectadores.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

