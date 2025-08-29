Angie Arizaga FILTRA conversación con Jota Benz en medio de las declaraciones de Nicola Porcella acerca de ella | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

En medio del regreso de Nicola Porcella al Perú y de sus declaraciones sobre la relación que mantuvo con ella en el pasado, Angie Arizaga sorprendió en redes sociales al compartir una captura de pantalla de una conversación con su actual pareja, Jota Benz. La empresaria dejó al descubierto un curioso momento que generó reacciones entre sus seguidores.

La divertida charla de Angie con Jota

Por medio de sus historias de Instagram, la exchica reality publicó una captura de su chat de WhatsApp con Jota, donde aparece guardado como “Jota” acompañado de un corazón blanco. En la conversación, Angie le envió un video suyo que él no comprendió al inicio, por lo que ella tuvo que explicarle el contexto.

"Te expliqué el trend. El video que te enviaré en mi funeral", escribió la modelo.

En el clip se la ve sonriente, utilizando un filtro de estilo cinematográfico, haciendo un gesto de corazón con las manos y, finalmente, lanzando una advertencia en tono de broma: “Te voy a estar vigilando desde acá arriba”.

Al final, Jota entendió de qué se trataba y ambos terminaron riéndose de la situación. Cabe mencionar que la pareja no se ha pronunciado respecto a las recientes declaraciones de Nicola.

Nicola Porcella recuerda su etapa con Angie

Por su lado, Nicola Porcella, quien actualmente se encuentra desarrollando su carrera como actor en México, habló sobre lo complicado que fue trabajar con Angie en aquella época.