Angie Arizaga filtra conversación con Jota Benz en medio de las declaraciones de Nicola Porcella acerca de ellaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
En medio del regreso de Nicola Porcella al Perú y de sus declaraciones sobre la relación que mantuvo con ella en el pasado, Angie Arizaga sorprendió en redes sociales al compartir una captura de pantalla de una conversación con su actual pareja, Jota Benz. La empresaria dejó al descubierto un curioso momento que generó reacciones entre sus seguidores.
La divertida charla de Angie con Jota
Por medio de sus historias de Instagram, la exchica reality publicó una captura de su chat de WhatsApp con Jota, donde aparece guardado como “Jota” acompañado de un corazón blanco. En la conversación, Angie le envió un video suyo que él no comprendió al inicio, por lo que ella tuvo que explicarle el contexto.
"Te expliqué el trend. El video que te enviaré en mi funeral", escribió la modelo.
En el clip se la ve sonriente, utilizando un filtro de estilo cinematográfico, haciendo un gesto de corazón con las manos y, finalmente, lanzando una advertencia en tono de broma: “Te voy a estar vigilando desde acá arriba”.
PUEDES LEER: Jota Benz hace INESPERADO 'anuncio' de 'embarazo' tras regresar de vacaciones con Angie Arizaga: "Haber regresado con sorpresa"
Al final, Jota entendió de qué se trataba y ambos terminaron riéndose de la situación. Cabe mencionar que la pareja no se ha pronunciado respecto a las recientes declaraciones de Nicola.
Nicola Porcella recuerda su etapa con Angie
Por su lado, Nicola Porcella, quien actualmente se encuentra desarrollando su carrera como actor en México, habló sobre lo complicado que fue trabajar con Angie en aquella época.
"Para ninguno de los dos era fácil grabar, imagínate todo lo que estaba pasando alrededor que nosotros teníamos que grabar una escena y estaba toda la producción de América para ver si pasaba algo. Imagínense lo tenso que era... era súper complicado. De repente con los años vas adquiriendo más experiencia y sabes que tienes que dejar eso de lado, pero en ese momento yo no sabía dejarlo de lado", recordó.