ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

'Esto es Guerra' nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

El reality 'Esto es Guerra' ha sido nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 como Mejor reality show, reafirmando su éxito en la televisión peruana.

    'Esto es Guerra' nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025
    Con 13 años de emisión, este programa ha liderado su horario y ha captivado audiencias en Perú e internacionalmente.
    'Esto es Guerra' nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

    El reality de competencia 'Esto es Guerra' sigue dando que hablar a nivel internacional y acaba de ser nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 en la categoría a Mejor reality show, y que se realizarán el próximo domingo 23 de noviembre.

    Con 13 años siendo el programa líder en su horario y el espacio en vivo más visto de la televisión peruana, 'Esto es Guerra' sigue cosechando éxitos. El programa de competencia ha sido nominado junto a 'Mundos opuestos' del canal 13 de Chile y 'La isla' de Telemundo.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Pamela López arremete contra Pamela Franco tras insinuar que se metió con hombres casados: "Toda su vida será clandestina"

    "Estamos contentos con esta nominación a nivel internacional, pues los Premios Martín Fierro representan a lo mejor de la televisión y el entretenimiento que se desarrolla en toda Latinoamérica. Nosotros llevamos 13 años siendo líderes y es un reconocimiento al esfuerzo que día a día ponemos", indicó Diego Quijano, Gerente general de ProTv.

    Esto es Guerra firme en el rating

    La semana pasada, 'Esto es Guerra' paralizó a las familias peruanas con la realización de La gran semifinal que consagró al equipo de los 'guerreros' y que llegó a superar los 25 puntos en minuto a minuto del rating. Y en resultado general superó los 24 puntos, confirmando su liderazgo.

    "Estamos contentos con el alto nivel de programa que tuvimos y se ha reflejado en las cifras de rating, pues el público nos sigue respaldando y demuestra que estamos más fuertes que nunca en nuestra temporada número 13. Además, debido al éxito puedo anunciar que 'Esto es Guerra' seguira en su internacionalizacion, hemos sido exito en Colombia, Puerto Rico, México, Panamá, Bolivia y se vienen sorpresas", agregó Diego Quijano.

    Durante las competencias, el público disfrutó de espectaculares duelos en los circuitor extremos resaltando las victorias de Onelia Molina sobre Alejandra Baigorria, la de Kevin Díaz sobre Mario Irivarren; así como la de Karen Dejo ante Melissa Loza.

    SOBRE EL AUTOR:
    'Esto es Guerra' nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

