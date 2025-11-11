'Esto es Guerra' nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

'Esto es Guerra' nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El reality de competencia 'Esto es Guerra' sigue dando que hablar a nivel internacional y acaba de ser nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 en la categoría a Mejor reality show, y que se realizarán el próximo domingo 23 de noviembre.
Con 13 años siendo el programa líder en su horario y el espacio en vivo más visto de la televisión peruana, 'Esto es Guerra' sigue cosechando éxitos. El programa de competencia ha sido nominado junto a 'Mundos opuestos' del canal 13 de Chile y 'La isla' de Telemundo.
"Estamos contentos con esta nominación a nivel internacional, pues los Premios Martín Fierro representan a lo mejor de la televisión y el entretenimiento que se desarrolla en toda Latinoamérica. Nosotros llevamos 13 años siendo líderes y es un reconocimiento al esfuerzo que día a día ponemos", indicó Diego Quijano, Gerente general de ProTv.
Esto es Guerra firme en el rating
La semana pasada, 'Esto es Guerra' paralizó a las familias peruanas con la realización de La gran semifinal que consagró al equipo de los 'guerreros' y que llegó a superar los 25 puntos en minuto a minuto del rating. Y en resultado general superó los 24 puntos, confirmando su liderazgo.
"Estamos contentos con el alto nivel de programa que tuvimos y se ha reflejado en las cifras de rating, pues el público nos sigue respaldando y demuestra que estamos más fuertes que nunca en nuestra temporada número 13. Además, debido al éxito puedo anunciar que 'Esto es Guerra' seguira en su internacionalizacion, hemos sido exito en Colombia, Puerto Rico, México, Panamá, Bolivia y se vienen sorpresas", agregó Diego Quijano.
Durante las competencias, el público disfrutó de espectaculares duelos en los circuitor extremos resaltando las victorias de Onelia Molina sobre Alejandra Baigorria, la de Kevin Díaz sobre Mario Irivarren; así como la de Karen Dejo ante Melissa Loza.