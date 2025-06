Una confesión inesperada en El valor de la verdad volvió a poner en la mira a Bruno Agostini. El español confirmó públicamente que sí ocurrió un encuentro íntimo con las exchicas reality Andrea San Martín y Melissa Paredes, pese a que ambas evitaron dar declaraciones sobre el tema. Lo que sorprendió fue la reacción de Sebastián Lizarzaburu, ex de Andrea, quien decidió hablar cara a cara con Agostini.

Lejos de buscar confrontarlo, Sebastián se acercó al español para entender por qué el episodio había salido a la luz. Según el propio Bruno, la conversación ocurrió de forma calmada y sin ningún reclamo.

“Cuando se dice ‘no se va a hablar, yo no lo hablo’. Pasaron 3 años y mi hermano y yo no dijimos nada. Una vez voy por el canal y viene ‘La Roca’, Sebastián, amigo mío, no me parchó mal ni nada, solamente me dijo: ‘¡Ey, hermanito! Hey, nunca me contaste esto’”, recordó Agostini en televisión.

Lo curioso fue que Bruno tampoco tenía idea de que el tema había circulado en los pasillos de la farándula. Fue el propio Lizarzaburu quien le explicó cómo se enteró, y al parecer, el punto de quiebre fue entre las dos involucradas.

“La culpa no es mía, la culpa es de las dos señoritas. Cuando ellas son amigas, todo maravilla, pero Sebastián me dice: ‘Ellas ya no son amigas y a mí vino Melissa y me contó todo con detalles’”, reveló Bruno, señalando directamente a Melissa Paredes como quien habría filtrado la información.

Andrea San Martín reaccionó con indignación tras la confesión

Andrea San Martín no tardó en responder luego de que el escándalo se reactivara. En diversas entrevistas negó rotundamente la versión de Bruno Agostini, asegurando que se trataba de rumores infundados. Según ella, el español no debió ventilar temas privados, reales o no, en televisión.

Sin embargo, Bruno fue enfático en deslindar cualquier responsabilidad sobre la exposición pública del trío.