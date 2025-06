Sentado en el sillón rojo de El Valor de la Verdad , Bruno Agostini no dudó en defenderse y ‘cuadrar’ a Martha Valcárcel , madre de Milett Figueroa , luego de que ella asegurara que él no sabe hacer nada en la vida.

Según Bruno Agostini, la madre de Milett Figueroa afirmó que él no sabía cantar ni bailar, y por ello insinuó que no servía para nada. Sin embargo, el español le respondió con firmeza, revelando que, gr acias a su esfuerzo, hoy es dueño de cuatro empresas.

“Usted dice que no sabemos hacer nada en la vida porque no sabemos cantar y bailar, pero cuando yo salí del mundo de la televisión, salí pensando que sería empresario. Ahora tengo cuatro empresas a base de golpes” , indicó.

“Yo iba a Perú y ganaba en cualquier lugar y me daban mil dólares. En Canarias, cuando empecé a vender enciclopedias, tocaba la puerta y me choteaban. Me dio un bajón y le escribí a mi padre (...) Me dio una depresión (...) Yo soy un luchador y llegué aquí sin dinero a base de lucha. La próxima que se dirige a mí, hágalo con respeto”, le dijo a la señora Martha Valcárcel.