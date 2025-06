La actriz peruana causó gran impacto tras ser la última invitada del podcast 'Edson pa' que más', donde se mostró sincera y sin filtros al hablar sobre su relación con Marcelo Tinelli. Milett no descartó la posibilidad de formar una familia con el empresario argentino: "Cuando uno está con una persona que ama quiere todo con esa persona, no quiere solamente una cosa o poquito, quiere todo, compartir su vida ", afirmó con sinceridad.

No obstante, Milett Figueroa aclaró que, por ahora, no está buscando quedar embarazada y enfatizó que toma precauciones para evitar un embarazo. "Cada vez que se habla de este tema, salen los titulares... no estoy buscando, me cuido", afirmó con claridad.