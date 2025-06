Jessica Newton respondió tras las revelaciones que hizo Milett sobre su participación en el concurso Miss Supertalent of the World 2016 . Newton fue tajante y explicó en qué consistía ser parte de este tipo de eventos.

“Ningún concurso del mundo le paga a las representantes por ser parte del certamen. Ir a competir no es ir a pasear. Con relación al premio, el premio era una suerte de contratos para el certamen en Corea, si no me equivoco, y Milett no fue a Corea a trabajar con los auspiciadores”, señaló.