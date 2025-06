Milett Figueroa volvió a captar la atención al abrirse sobre uno de los capítulos más exigentes de su trayectoria: su participación en el certamen internacional Miss Supertalent of the World 2016, realizado en Corea del Sur. La revelación se dio en una entrevista reciente para el canal de streaming ‘Ouke’, conducido por Carlos Orozco.

En diciembre de 2016, Milett Figueroa brilló en Corea del Sur al coronarse Miss Supertalent of the World, compartiendo el título con la representante de República Checa. Su desempeño deslumbró al jurado, destacando no solo por su belleza, sino también por su talento integral.