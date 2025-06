¿Milett envenenada durante Miss Perú? Su madre reveló detalles inéditos tras su renuncia: "Fue envidia"

"Nosotros buscamos un demonólogo famosísimo. La llevamos a mi hija porque no se le pasaba la infección. Él la revisó y dijo, textualmente, ' Señora, a su hija la han querido envenenar'. Le dije que ella asistió a una cena, a la que no debió ir, pero fue. Lo que pasó fue envidia. A ella 'se la querían bajar'. El doctor mismo le dijo '¿Acaso no sabemos cómo es esto?'. Mi hija jamás dijo nada", indicó Valcárcel.

En aquel entonces, la participación de Figueroa en Miss Perú 2016 fue duramente criticada por aquellas personas que decían que la modelo no tenía las condiciones para participar en el certamen de belleza. La polémica se incrementó cuando, pese a no presentarse en el desfile de ropa de baño, avanzó a la siguiente etapa.

“Al comienzo pensé que era una simple infección, luego fui al dermatólogo y me dijo que tenía un fuerte estrés por una tensión sobresaturada. Incluso me prohibieron que viera televisión o lea periódicos porque eso originaba que me salieran más chupitos en mi cara y cuerpo. Reconozco que en un momento me encontraba deprimida por las ronchas en mi cara”, expresó en aquel momento.