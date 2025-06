La modelo Milett Figueroa descartó por completo volver a participar en un certamen de belleza, argumentando que las ganadoras no reciben una compensación económica justa. No obstante, Jessica Newton no tardó en responder y desmentir tajantemente sus declaraciones, asegurando que todas las Miss Perú reciben una suma millonaria, incluso superior a la que obtienen reinas de belleza en otros países.