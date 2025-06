Jessica Newton filtra la fortuna que gastó por Luciana Fuster en el Miss Grand: "No recibimos dinero"

Las recientes declaraciones de Milett Figueroa sobre los concursos de belleza —en las que calificó su experiencia en el Miss Supertalent of the World 2016 como “turbia” y desgastante— han provocado un intenso debate en el ámbito nacional. La modelo expresó su malestar respecto a las condiciones laborales, económicas y de transparencia que enfrentó en Corea del Sur, y aprovechó la oportunidad para advertir a las jóvenes sobre los posibles riesgos de participar en este tipo de certámenes.

En respuesta a estas declaraciones, Jessica Newton , directora de la organización Miss Perú , no tardó en pronunciarse. Durante una entrevista con el programa ‘América Hoy’ , la exreina de belleza no solo respaldó el trabajo de las organizaciones internacionales, sino que también destacó el importante esfuerzo económico que, según afirma, realiza su equipo para preparar y acompañar a las representantes peruanas en sus competencias fuera del país.

“El Miss Perú no recibe una compensación económica, ninguna, cuando una miss gana afuera. Es más, nos cuesta dinero”, afirmó la empresaria. “Nosotros no recibimos ningún dinero de parte del Miss Grand.”

Precisó que todos los costos vinculados con la participación de Luciana Fuster fueron cubiertos por su organización: “Nosotros pagamos todo para que ella vaya a Indonesia. Ella empieza su tour de reina, pero a mí como país me toca traerla de vuelta. Estamos hablando de casi 10 mil dólares para regresarla al Perú.”

Asimismo, explicó que la inversión no se limita al regreso de las ganadoras. También incluye toda la logística necesaria para su participación en el extranjero: “Nosotros nos encargamos de los hoteles, de los viáticos, de la ropa, de las visas, de las bolsas de viaje, de ver que no les falte nada, de la preparación. La participante no paga nada”, subrayó.