La directora de la organización Miss Perú incluso dejó abierta la posibilidad de retomar su amistad con la conductora. “No lo sé, yo ya no descarto nada, no me sorprende nada. Cada día que me despierto digo, a ver qué pasa hoy día... lo único que sí les puedo decir es que mi vida está llena de color y he aprendido a tomarlo con una sonrisa, agradecer los comentarios positivos, entender los comentarios o las críticas que no tienen ningún sentido, pero salir a aclarar es algo que ya no hago porque me desgasta”, contó.