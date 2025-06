La controversia se encendió cuando Magaly TV La Firme afirmó que el conductor de televisión y su pareja, Alexandra Morales , estarían viviendo en la vivienda que pertenece a Carlos Morales, padre de Alexandra y ex de Newton.

“Bueno, ahora sí llegué a mi casa, no veía las horas, uno cuando está cansado lo que quiere es eso, venir y comer y a descansar”, comentó sonriente. En medio de su relato cotidiano, incluso bromeó al ser interrumpido por un insecto: “Me comí una polilla, ya para qué voy a comer mi tortillita” , dijo entre risas.

Más tarde, publicó un video mostrando su rutina matutina en el mismo lugar, confirmando de forma indirecta que no está involucrado en la casa en disputa:

“Bueno, yo muy bien aquí en mi casa levantándome. Me he levantado bien tempranito para hacer un poquito de ejercicio (…) De acá me dispongo a subirme a mi auto para ir a una pequeña grabación y contento”, expresó.