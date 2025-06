"Avergonzado": Dilbert Aguilar no pudo contener las lágrimas al hablar de la infidelidad de su esposa

“Duele mucho. Estoy triste y avergonzado, pero no me importa que me digan cachudo, yo estoy con mi esposa. Hemos cometido errores, pero acá estamos, luchando por un solo motivo, nuestra hija. No me importa el resto”, expresó Aguilar, mientras intentaba procesar las recientes declaraciones que aseguran que su pareja le fue infiel con tres hombres.