Dilbert Aguilar tras conocer sobre la infidelidad de su esposa: “Eso se arregla entre cuatro paredes”

El popular cumbiambero Dilbert Aguilar respondió sobre la presunta infidelidad de su pareja Jhazmín Gutarra . El cantante prefirió no ahondar en ese tema, asegurando que los problemas de pareja se resuelven ‘entre cuatro paredes’.

El artista fue contactado por el programa y respondió lo siguiente: "De mis problemas yo no hablo con nadie ¿Quién no tiene problemas? ¿Y quién no tiene dificultades en la vida? Eso se arregla entre cuatro paredes", expresó.