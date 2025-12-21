Navidad 2025 con estilo: ideas de regalos para mujeres que aman la moda y los productos de belleza

Wapa.pe
Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

Descubre la guía de regalos de Navidad 2025 con productos de moda y belleza que marcaron tendencia y enamoran a las fashionistas.

    Guía de regalos para esta Navidad: perfumes, maquillaje y accesorios que triunfan entre mujeres. | Composición Wapa | Pinterest
    Esta guía reúne los productos de moda y belleza que han marcado tendencia en 2025 y que muchas celebridades y figuras peruanas no dudan en lucir. Desde cosmética hasta accesorios, encontrarás opciones que combinan estilo, elegancia y funcionalidad, ideales para sorprender a esa persona especial o para consentirte con lo mejor de la temporada navideña.

    LEER MÁS: 14 Ideas de Uñas para Navidad 2025: diseños elegantes y en tendencia para brillar

    Guía de regalos para esta Navidad: productos infaltables que toda fashionista amará

    Perfumería elegante: el más viral por la Reina Letizia

    • El perfume mas viral de 2025 por la Reina Letizia: Especialistas revelaron que uno de sus perfumes top es Agua Fresca de Rosas Eau de Toilette de Adolfo Domínguez, perfecto para quienes buscan un aroma sofisticado y atemporal.
    Maquillaje y cuidado de labios para un look luminoso

    • Crema corporal: Entre las cremas que se han vuelto virales en redes se encuentran Tododia Granada y Almendras Glaseadas. Este producto nutre la piel con un aroma dulce y refrescante, ideal para el cuidado diario.
    • Labial de impacto: Modelos como Alondra García Miró y Natalie Vértiz confiesan su gusto por Natura UNA Celebrar con Labial Rojo, un tono intenso y elegante para brillar en las fiestas.
    • Set de cremas hidratantes para manos: Trío de Pulpas de Manos Ekos hidrata y protege intensamente, siendo perfecto para llevar en el bolso o regalar en Navidad, cuidando la piel con delicadeza.
    TAMBIÉN LEER: 5 peinados navideños para cabello ondulado que te harán lucir elegante y chic estas fiestas

    Accesorios y prendas de moda para verano 2026

    • Bolsos de verano para la playa: HM ofrece bolsos de paja prácticos y modernos, perfectos para combinar con cualquier outfit veraniego y lucir con estilo en la temporada.
    • Sandalias en tendencia verano 2026: cómodas y chic, perfectas para complementar looks casuales o elegantes de temporada.
    Cuidado facial que eleva tu belleza al máximo

    • Jabón limpiador para piel sensible: El jabón Bioderma Sensibio Rosado limpia suavemente, respeta la barrera natural y calma irritaciones, dejando el rostro fresco, suave y protegido todos los días.
    • Contorno de ojeras: El CeraVe Contorno Reparador ayuda a reducir signos de cansancio y revitaliza la mirada, siendo ideal para el cuidado diario.

    Regalos chic favoritos de las celebridades

    • Prenda infaltable: Stephanie Cayo actriz siempre apuesta por blazers oversize de colores neutros, un básico que combina con cualquier look y refleja su estilo sofisticado y chic en eventos y alfombras.
    • Accesorio en tendencia 2025- 2026: Los accesorios maxi son la tendencia 2025-2026: collares, pendientes y pulseras de gran tamaño que transforman cualquier look. Aportan personalidad, estilo y un toque audaz, perfectos para destacar en outfits casuales o elegantes sin esfuerzo.
    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

