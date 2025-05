Alondra García Miró, reconocida como la influencer peruana más top del mundo fashion y de la belleza, volvió a enamorar a sus seguidores tras aparecer en un evento de belleza con un mágico vestido rosa digno de una princesa. Su presencia no pasó desapercibida y su look, alineado al código de vestimenta en tonos rosados, desató suspiros entre asistentes y fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, Alondra compartió una serie de fotografías donde luce radiante, con una elegancia que desbordó elogios por parte de colegas influencers. Los comentarios no se hicieron esperar: “pareces una reina”, “estás lista para una corona” y, el más repetido, “¿Miss Perú 2025?” volvieron a encender rumores sobre una posible participación en el certamen nacional.

¡Estás brillando!, comentó la influencer Maple Samw, y no podría tener más razón. Alondra García Miró deslumbra con su belleza natural, apostando por un look fresco y sutil que resalta sus impactantes ojos verdes y su mirada angelical. Fiel a su estilo, optó por un maquillaje en tonos rosados, con sombras suaves, gloss rosa bebé y uñas en tono natural, logrando una armonía perfecta con su vestido de princesa. Su peinado tipo “clear look” con raya al costado y moño bajo aportó un aire romántico y sofisticado, demostrando que menos es más cuando se trata de resaltar una belleza auténtica.

La pedrería en plateado añadió destellos mágicos que evocaban un look digno de cuento de hadas. Para mantener la sofisticación, Alondra eligió accesorios minimalistas en tono plata: aretes largos colgados, collar delicado y finas pulseras que complementaban sin robar protagonismo. Un look que confirma su lugar entre las it girls de la moda actual