La reina Letizia deslumbra en los Premios Princesa de Asturias con un elegante vestido negro de transparencias, convirtiéndose en la invitada mejor vestida.

Una vez más, los Premios Princesa de Asturias iluminaron el Teatro Campoamor de Oviedo, siendo un escenario perfecto para que la reina Letizia mostrara su elegancia y estilo inigualable. Junto a su hija, la princesa Leonor, protagonista de la ceremonia, Letizia celebró y reconoció la labor científica, cultural y humanitaria de los galardonados.

Su impecable gusto y presencia, reflejados año tras año, demuestran que incluso al asumir un rol más discreto como madre y reina, sigue marcando tendencia y deslumbrando con cada aparición pública.

La reina Letizia impacta en los Premios Princesa de Asturias 2025

Una vez más, la reina Letizia ha demostrado su impecable estilo al pisar la alfombra azul junto al rey Felipe, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Para la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025, Letizia eligió un elegante vestido negro con transparencias que no solo destacó entre los looks de las invitadas, sino que reafirmó su estatus como una de las royals más influyentes en moda.

Tras asistir la noche anterior al tradicional concierto con un conjunto azul marino y cumplir con las audiencias matutinas con galardonados y miembros de la Fundación Princesa de Asturias vestida con un traje gris de Mango, la reina sorprendió finalmente con un estilismo que combinaba innovación y sofisticación.

El vestido negro de tul con transparencias, de Sybilla, ya había sido lucido en los Mariano de Cavia, pero esta vez fue transformado con una capa de gasa de seda con cuello chimenea y manga corta. Los detalles, como los hombros descubiertos, el escote de palabra de honor y el bajo asimétrico, aportaron frescura y modernidad, manteniendo su elegancia habitual.

Letizia complementó el look con bolso negro de Sybilla, zapatos de tacón cómodo de Magrit y pendientes joya de oro blanco y diamante de De Grisogono, logrando equilibrio entre protagonismo y sofisticación. El peinado, una coleta media pulida con ondas en las puntas, completó el outfit de manera impecable, adaptándose perfectamente al diseño del vestido.