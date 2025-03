¿Quién lo habría pensado? Hoy en día, no hay nada más femenino, sofisticado y elegante que un traje de mujer con un toque de estilo masculino. Y si no, que se lo digan a Melania Trump, quien una vez más ha cautivado todas las miradas con una tendencia que se perfila como una de las más destacadas de la próxima temporada. Melania ha acertado en todos los detalles; su look no solo marca tendencia de pies a cabeza, sino que además, al debutar en su primer evento en solitario, ha logrado transmitir ese aura de poder que toda presencia en ese contexto debe tener. Sin duda, lo ha logrado.