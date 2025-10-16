Natalie Vértiz compartió su emoción al participar como invitada especial en el regreso del evento de moda más esperado del año.

La modelo y presentadora peruana Natalie Vértiz experimentó uno de los momentos más significativos de su trayectoria. El pasado 15 de octubre, la ex Miss Perú asistió al tan esperado regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado en Nueva York, y no ocultó su felicidad al cumplir uno de los sueños más grandes de su vida.

“Un sueño hecho realidad”: la emoción de Natalie Vértiz en Nueva York

A través de sus redes sociales, Natalie compartió con sus más de 4 millones de seguidores los pormenores de su viaje a Estados Unidos, donde fue invitada especial de la reconocida marca Victoria’s Secret, uno de los nombres más influyentes en el mundo de la moda.

“I’m readyyyy! ¿Listos para acompañarme a cumplir un sueño más?”, escribió la modelo en Instagram, junto a una fotografía tomada desde su hotel en Manhattan, mientras se alistaba para el importante evento.

Desde tempranas horas, Natalie mostró cómo la preparaban con maquillaje y peinado para el desfile, una experiencia que calificó como “inolvidable”. La peruana expresó su entusiasmo por asistir a uno de los regresos más esperados del ámbito fashion, el cual no se realizaba de forma presencial desde antes de la pandemia.

El look de Natalie Vértiz en el cóctel de bienvenida

La jornada inaugural comenzó con un exclusivo cóctel de bienvenida, donde Natalie acaparó miradas por su imponente estilo. La exreina de belleza optó por una falda negra de látex y un top del mismo material, un atuendo que destacó su elegancia y porte natural.

Las cámaras registraron su paso por el evento junto a otras figuras invitadas. En sus historias de Instagram, la modelo compartió su entusiasmo al observar de cerca los trajes originales de las icónicas Ángeles de Victoria’s Secret, expuestos en un museo temporal organizado por la marca.