Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

Natalie Vértiz imponente en el Victoria’s Secret Fashion Show cumple el sueño de su vida

Natalie Vértiz compartió su emoción al participar como invitada especial en el regreso del evento de moda más esperado del año.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Natalie Vértiz imponente en el Victoria’s Secret Fashion Show cumple el sueño de su vida
    Natalie Vértiz asistirá al Victoria’s Secret Fashion Show 2025
    Natalie Vértiz imponente en el Victoria’s Secret Fashion Show cumple el sueño de su vida

    La modelo y presentadora peruana Natalie Vértiz experimentó uno de los momentos más significativos de su trayectoria. El pasado 15 de octubre, la ex Miss Perú asistió al tan esperado regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado en Nueva York, y no ocultó su felicidad al cumplir uno de los sueños más grandes de su vida.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Israel Dreyfus saca cara’ por Sheyla Rojas por chats filtrados con Advíncula

    “Un sueño hecho realidad”: la emoción de Natalie Vértiz en Nueva York

    A través de sus redes sociales, Natalie compartió con sus más de 4 millones de seguidores los pormenores de su viaje a Estados Unidos, donde fue invitada especial de la reconocida marca Victoria’s Secret, uno de los nombres más influyentes en el mundo de la moda.

    “I’m readyyyy! ¿Listos para acompañarme a cumplir un sueño más?”, escribió la modelo en Instagram, junto a una fotografía tomada desde su hotel en Manhattan, mientras se alistaba para el importante evento.

    wapa.pe

    Desde tempranas horas, Natalie mostró cómo la preparaban con maquillaje y peinado para el desfile, una experiencia que calificó como “inolvidable”. La peruana expresó su entusiasmo por asistir a uno de los regresos más esperados del ámbito fashion, el cual no se realizaba de forma presencial desde antes de la pandemia.

    El look de Natalie Vértiz en el cóctel de bienvenida

    La jornada inaugural comenzó con un exclusivo cóctel de bienvenida, donde Natalie acaparó miradas por su imponente estilo. La exreina de belleza optó por una falda negra de látex y un top del mismo material, un atuendo que destacó su elegancia y porte natural.

    Las cámaras registraron su paso por el evento junto a otras figuras invitadas. En sus historias de Instagram, la modelo compartió su entusiasmo al observar de cerca los trajes originales de las icónicas Ángeles de Victoria’s Secret, expuestos en un museo temporal organizado por la marca.

    Durante la velada, Vértiz posó junto a la actriz mexicana Ailín Derbez, la cantante y Miss Chile Emilia Díez, y la modelo colombiana Adriana Álvarez, dejando en claro que su presencia trasciende fronteras y que su nombre continúa ganando proyección en la escena internacional.

    SOBRE EL AUTOR:
    Natalie Vértiz imponente en el Victoria’s Secret Fashion Show cumple el sueño de su vida
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Natalie Vértiz imponente en el Victoria’s Secret Fashion Show cumple el sueño de su vida

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;