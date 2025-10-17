Georgina Rodríguez , la modelo argentina brilló en el desfile de Balenciaga con un look total white que destacó su silueta y desató rumores por su abultada ‘pancita’.

Georgina Rodríguez acaparó todas las miradas en la Semana de la Moda de París 2025, donde su elegancia y porte no pasaron desapercibidos. La modelo e influencer lució un sofisticado conjunto blanco en el desfile de Balenciaga, al que asistió como invitada especial junto a Meghan Markle y Anne Hathaway.

Sin embargo, más allá de su impecable estilo, lo que realmente llamó la atención fue una leve ‘pancita’ que despertó rumores sobre un posible embarazo.

Georgina Rodríguez y su imponente look que desata rumores de embarazo

El look elegido por Georgina para cautivar una vez más a los medios y recibir elogios en el mundo de la moda apostó por un saco estructurado blanco con escote en V, botones dorados tipo joya y una falda lápiz a juego. Un conjunto que reafirma su estilo más elegante, fresco y sofisticado, sin perder su toque de coquetería. Sin embargo, este outfit no solo resaltó su figura, sino que también dejó ver un ligero abultamiento en su vientre, avivando los rumores de embarazo.