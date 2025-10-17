Wapa.pe
ES OFICIAL | SBS confirma disolución de importante entidad financiera: Esto pasará con sus socios

¿Georgina Rodríguez embarazada? Así impactó en París con look total white y una misteriosa ‘pancita’

Georgina Rodríguez, la modelo argentina brilló en el desfile de Balenciaga con un look total white que destacó su silueta y desató rumores por su abultada ‘pancita’.

    Georgina Rodríguez acaparó todas las miradas en la Semana de la Moda de París 2025, donde su elegancia y porte no pasaron desapercibidos. La modelo e influencer lució un sofisticado conjunto blanco en el desfile de Balenciaga, al que asistió como invitada especial junto a Meghan Markle y Anne Hathaway.

    Sin embargo, más allá de su impecable estilo, lo que realmente llamó la atención fue una leve ‘pancita’ que despertó rumores sobre un posible embarazo.

    Georgina Rodríguez y su imponente look que desata rumores de embarazo

    El look elegido por Georgina para cautivar una vez más a los medios y recibir elogios en el mundo de la moda apostó por un saco estructurado blanco con escote en V, botones dorados tipo joya y una falda lápiz a juego. Un conjunto que reafirma su estilo más elegante, fresco y sofisticado, sin perder su toque de coquetería. Sin embargo, este outfit no solo resaltó su figura, sino que también dejó ver un ligero abultamiento en su vientre, avivando los rumores de embarazo.

    Fue precisamente ese detalle el que encendió las redes sociales, donde abundaron comentarios como: “¿Está embarazada otra vez?”, “Esperando las noticias del embarazo” o “Georgina siempre brilla cuando está esperando”. El color blanco, símbolo de nuevos comienzos, sumado al reciente anuncio de compromiso con Cristiano Ronaldo, intensificó las especulaciones sobre una posible nueva etapa familiar.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;