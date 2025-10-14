Wapa.pe
ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

Luciana Fuster cautiva en su regreso al Miss Grand Internacional 2025 con un flamante vestido estilo 'Barbiecore'

Luciana Fuster deslumbra en su regreso a Miss Grand Internacional 2025 con un vestido Barbiecore en tono pastel que causó sensación en redes.

    Luciana Fuster cautiva en su regreso al Miss Grand Internacional 2025 con un flamante vestido estilo 'Barbiecore'
    Luciana Fuster cautiva en su regreso al Miss Grand Internacional 2025 con un flamante vestido estilo 'Barbiecore'

    Luciana Fuster, ex Miss Grand International 2023, regresó a Tailandia para participar en las actividades previas a la gran final del certamen de este año 2025. La emblemática reina, como la llaman los usuarios en redes sociales, deslumbró no solo con su carisma, sino también con un impactante look Barbiecore. Su vestido, en tono pastel, fue diseñado por Yoshiro Nishizaka, el mismo diseñador que ha vestido a Tatiana Calmenl, Miss Universe Americas 2024. Conozcamos todos los detalles de su regreso al certamen.

    Flavia López impactó con un traje típico inspirado en la orquídea en el Miss Grand International 2025

    Luciana Fuster marca su presencia en el MGI 2025

    Micaela Belmont rinde homenaje a Perú con un auténtico vestido en su boda con el hermano de la duquesa de Huéscar

    Luciana Fuster deslumbra con maquillaje glam y sofisticado en MGI 2025

    Fiel a su estilo, Luciana Fuster cautivo con un maquillaje fresco, glamuroso y sofisticado que resaltó sus facciones a la perfección. Para los ojos, apostó por un delineado de gato alargado y marcado (cat-eye), combinado con sombras en tonos neutros y un sutil brillo en el párpado móvil, mientras que las pestañas postizas aportaron volumen e intensidad a su mirada.

    Su piel lució impecable gracias a una base de cobertura media a alta con acabado luminoso, contorno que definió pómulos, nariz y mandíbula, y un toque de iluminador en pómulos y arco de ceja. Los labios destacaron con un tono nude o rosa pálido de acabado brillante, complementando el maquillaje sin restarle protagonismo a los ojos. Las cejas estuvieron perfectamente definidas y peinadas, con relleno que las hizo lucir pobladas y estructuradas. Este estilo de maquillaje ha sido muy comentado y elogiado por seguidores, amistades y expertos en belleza y tendencias.

