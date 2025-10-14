Luciana Fuster deslumbra en su regreso a Miss Grand Internacional 2025 con un vestido Barbiecore en tono pastel que causó sensación en redes.

Luciana Fuster, ex Miss Grand International 2023, regresó a Tailandia para participar en las actividades previas a la gran final del certamen de este año 2025. La emblemática reina, como la llaman los usuarios en redes sociales, deslumbró no solo con su carisma, sino también con un impactante look Barbiecore. Su vestido, en tono pastel, fue diseñado por Yoshiro Nishizaka, el mismo diseñador que ha vestido a Tatiana Calmenl, Miss Universe Americas 2024. Conozcamos todos los detalles de su regreso al certamen.

Luciana Fuster marca su presencia en el MGI 2025

Luciana Fuster deslumbra con maquillaje glam y sofisticado en MGI 2025

Fiel a su estilo, Luciana Fuster cautivo con un maquillaje fresco, glamuroso y sofisticado que resaltó sus facciones a la perfección. Para los ojos, apostó por un delineado de gato alargado y marcado (cat-eye), combinado con sombras en tonos neutros y un sutil brillo en el párpado móvil, mientras que las pestañas postizas aportaron volumen e intensidad a su mirada.