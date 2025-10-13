La peruana Flavia López brilló en el Miss Grand International 2025 con un traje típico inspirado en la orquídea, mostrando elegancia y superación tras su lesión.

Durante la gala de trajes típicos del Miss Grand International 2025, celebrada el lunes 13 de octubre, la representante peruana Flavia López cautivó a todos con un imponente atuendo inspirado en la orquídea mágica del Perú. La presentación, que reunió a concursantes de diversos países, destacó por la riqueza cultural y creatividad de los diseños, convirtiendo la pasarela en una celebración internacional del arte, la tradición y la identidad de cada nación. Conozcamos todos los detalles.

Flavia López deslumbra con creación de Beto Pinedo

El traje que lució Flavia López estuvo cargado de simbolismo y detalles artísticos. En una paleta de tonos rosados y plateados, la pieza fue creada por el diseñador Beto Pinedo, reconocido por su trayectoria en la confección de vestuarios para reinas peruanas en certámenes internacionales. Pinedo, además, fue el autor del recordado traje de parihuana que Janick Maceta llevó en el Miss Universo, reafirmando así su talento en la creación de atuendos con esencia y orgullo nacional.

En esta edición, el diseñador sorprendió al incorporar un elemento innovador: un mecanismo en la parte posterior del vestido que, al activarse, desplegaba una gran orquídea, gesto que arrancó aplausos del público. Durante la pasarela, el presentador compartió el mensaje detrás del diseño: “Orquídea mágica peruana. La orquídea mágica peruana es una planta exótica reconocida por su belleza y elegancia, pero también representa una fuente de bienestar para la salud...”

¿Qué significa el color púrpura en la ropa?

El color púrpura en la ropa transmite elegancia, sofisticación y un aire de misterio. Históricamente asociado con la realeza y el poder, este tono combina la estabilidad del azul y la energía del rojo, creando un equilibrio entre calma y fuerza. Vestir púrpura puede reflejar creatividad, espiritualidad y una personalidad segura de sí misma, ya que es un color que no pasa desapercibido. Además, se asocia con la introspección y la sensibilidad, siendo ideal para quienes desean proyectar autoridad con un toque de originalidad. Incorporar prendas púrpuras al clóset permite destacar con estilo y transmitir confianza y distinción en cualquier ocasión.

Gran final del Miss Grand International 2025: fecha, hora y cómo ver el certamen en vivo

La gran final del Miss Grand International 2025 se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en Tailandia, marcando el cierre de una edición llena de expectativas. La gala de coronación comenzará a las 7.00 p. m., hora local, lo que equivale a las 7.00 a. m. en Perú, y tendrá una duración aproximada de tres horas. Durante este tiempo, las finalistas desfilarán frente al jurado y el público, y se anunciará a la nueva ganadora que sucederá a Christine Opiaza de Filipinas, quien obtuvo el título en 2024 tras la renuncia de Rachel Gupta.