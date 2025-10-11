Wapa.pe
Reconocido actor y cantante fallece en su auto tras defenderse a un asalto

Flavia Lopez cautiva en la entrevista final de MGI con un elegante conjunto corset de diseñador peruano

Flavia López sigue destacando al Perú en Miss Grand International 2025 en Tailandia, deslumbrando con un elegante conjunto en la entrevista final.

    La representante peruana Flavia López continúa dejando en alto el nombre del Perú en el Miss Grand International 2025, que se realiza en Tailandia. Tras destacarse en el Top 10 Pre-Arrival, que le permitió compartir una cena con el presidente del certamen y otras finalistas, la peruana sigue captando la atención del público y las redes sociales.

    A pocos días de la gran final, Flavia deslumbra nuevamente con sus looks de impacto creados por diseñadores peruanos, y en la entrevista final no fue la excepción, luciendo un elegante conjunto.

    wapa.pe

    Flavia Lopez y su elegante conjunto en manos de talento peruano

    Con un look radiante e innovador, Flavia Lopez se acerca cada vez más a la corona del Miss Grand Internacional 2025. Durante las actividades del certamen, la representante de Perú brilló en la entrevista final de MGI, mostrando seguridad y estilo pese a aún portar una rodillera tras su caída en los ensayos. Su presencia demostró que la determinación y la elegancia no se detienen ante los obstáculos, dejando una huella imborrable entre el público y el jurado.

    wapa.pe

    Para esta ocasión, Flavia apostó por prendas y accesorios 100% peruanos, luciendo un elegante enterizo verde agua diseñado por la marca Aryam Gamero. La pieza destacó por sus mangas con detalles de lentejuelas y pedrería, corte corset que realza su silueta, y una caída de tela lateral que simula alas al elevar los brazos, aportando frescura, movimiento y sofisticación. Un look que combina tradición, creatividad y glamour, reafirmando el talento peruano en la pasarela internacional.

    wapa.pe

    Flavia Lopez y su impactante desfile en traje de baño bicolor

    Durante una de las pruebas del Miss Grand Internacional 2025, Flavia Lopez deslumbró en el desfile en traje de baño, destacando entre candidatas de todo el mundo por su estilo y autenticidad. La modelo apostó por un bikini bicolor azul y rojo, un clásico que nunca pasa de moda y que se reinventa cada temporada con combinaciones audaces.

    Este diseño permitió resaltar su figura y proyectar frescura y energía, demostrando cómo los colores contrastantes pueden transformar un look tradicional en una propuesta moderna, elegante y absolutamente en tendencia.

    wapa.pe
