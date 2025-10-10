Milett Figueroa llega a Perú y presenta su marca de belleza junto a Tinelli, cautivando con un look audazÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La llegada de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli a Perú ha generado gran expectativa entre fans y medios. Tras semanas de rumores sobre su posible ruptura y reconciliación, la pareja arribó a Lima el 8 de octubre, según confirmó Martha Valcárcel.
Su visita incluye la grabación de la nueva temporada del reality ‘Los Tinelli’ y el lanzamiento de un producto de belleza, donde Milett cautivó con un look arrollador, acaparando la atención de peruanos y argentinos por igual.
Milett Figueroa irradia estilo veraniego al lanzar su marca de belleza
Milett Figueroa volvió a Perú más radiante que nunca para presentar su nuevo proyecto en el rubro de belleza. Acompañada por su pareja, el conductor argentino Marcelo Tinelli, la modelo lanzó oficialmente su producto Glow by Milett Figueroa, un suplemento enfocado en colágeno que promete mejorar el cuidado de la piel y el bienestar general.
Durante el evento, Milett cautivó a todos con su estilo veraniego, luciendo un vestido de tirantes en los hombros, escote en V y un vibrante color fucsia que acentuó su figura. Su elegancia y carisma se combinaron perfectamente con la presentación del producto, consolidando su presencia en el mundo beauty y dejando claro que su regreso a Lima no solo era esperado, sino que marcaría tendencia en la industria de la belleza.
Fucsia, el color estrella del verano y cómo combinarlo
El fucsia se consolida como el color que gobierna la temporada de verano, aportando energía, frescura y un toque de audacia a cualquier look. Perfecto para vestidos, blusas o accesorios, este tono vibrante se convierte en el protagonista de tu outfit, transmitiendo confianza y estilo.
Para combinaciones exitosas, apuesta por colores neutros como blanco, beige o negro, que equilibran su intensidad, o atrévete con tonos contrastantes como verde esmeralda, azul eléctrico o naranja coral para un look más arriesgado y moderno. Los accesorios metálicos, en dorado o plateado, potencian su sofisticación, mientras que el maquillaje suave permite que el fucsia siga siendo el centro de atención. Ideal para un verano lleno de estilo y personalidad.