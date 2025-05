Georgina Rodríguez ha vuelto a deslumbrar las calles de Nueva York con un estilismo que marca tendencia. La modelo argentina, conocida por su sofisticación y atrevimiento, apareció en The Carlyle, A Rosewood Hotel, en el exclusivo Upper East Side. Como siempre, su look causó sensación.

Con su estilo único, Georgina se adentró en la tendencia 'no pants', complementando su outfit con una americana 'efecto cuero' y un bolso 'animal print', una combinación explosiva que no dejó indiferente a nadie. ¡Descubre todos los detalles de su impactante propuesta!

La modelo reinventa la tendencia 'no pants look'. Optar por este diseño no solo nos permite estar listas en tiempo récord, sino también encontrar el equilibrio perfecto entre elegancia y sensualidad. Georgina Rodríguez ha elegido un modelo ajustado con solapas en pico, doble bolsillo frontal y botonadura cruzada, un clásico que no podemos dejar pasar esta Primavera/verano 2025. ¿No sabes cómo combinarlo para lograr un look chic?