¿Por qué la falda lápiz debería ser nuestra prenda favorita?

Para esos días en los que tienes que vestirte un tanto formal, una falda es una de las prendas ideales que no deberían faltar en tu clóset, sin embargo existe más de un tipo de esta prenda y aquí te contamos cuál deberías escoger.

Se trata de la falda lápiz, este corte de falda es perfecto pues no es ni muy larga, ni muy corta por lo que te garantiza comodidad para moverte con ella, además se amolda fácilmente a tu cuerpo y puedes combinarlo de diferentes para looks de diversos estilos.

¿Por qué elegir falda lápiz para mi clóset?

La falda lápiz tiene el largo perfecto, por lo que no tendrás que preocuparte si muestras más de la cuenta, ciertamente esto no pasará y por ello no tendrás problema para llevarla a lugares elegantes y con códigos de etiqueta.

Pero eso no es todo, si eres una amante del cuero, estas faldas también vienen así y son ideales si tienes un estilo rock star. Por lo que podrás combinarlo con t-shirts holgadas o incluso blusas de ese tipo.

Para ocasiones formales, puedes apostar por blusas oversize o de vuelo, recuerda la regla de oro de la moda, mientras llevas una prenda ceñida, la siguiente debe ser holgada para darle equilibrio a tu look.

Además, este tipo de falda queda perfecto con tacones de todo tipo y también con zapatillas o zapatos bajos, es tan combinable como un jean. ¿Aún tienes dudas para comprarla?