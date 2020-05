¡Pijamas a las calles! La nueva tendencia para lucir esta prenda post cuarentena

Cuando ya han pasado más de 2 meses de confinamiento, es probable que el pijama se haya convertido en tu segunda piel y ya no quieras dejar de usarlo por su comodidad y además, ¿quién más se avergonzaría en casa?

Es así que acaba de nacer una 'nueva normalidad' en la que el pijama se ha convertido en el complemento perfecto para crear imponentes looks.

Por ello, si tú también prefieres los pijamas de dos piezas con camisa en la parte alta, te tenemos buenas noticias: ¡tienes una nueva blusa para llevar post cuarentena! Si no crees que esto se puede usar, te mostraremos algunos looks.

Hay quienes son más atrevidas y otras que, simplemente lo llevar como un complemento que casi no se nota en el look.

Puedes lucirlo con jeans a la cintura y la camisa dentro, junto con una parka o un abrigo, que es un complemento perfecto para esta temporada de otoño en el que el frío se apodera de tu cuerpo.

O si quieres verte más atrevida, llévala al estilo de Chiara Ferragni, con una falda de cuero negra, ¿La llevarías a una fiesta? ¡Por qué no!. Si eres de las chicas que siempre buscan ser el centro de atención o simplemente no te gusta pasar desapercibida, este podría ser tu look ganador de la noche.

Ya lo sabes wapa, es momento de darle un segundo uso a nuestras prendas de pijama y deslumbrar con ellas. ¿Te atreves a intentarlo?