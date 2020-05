Gigi Hadid se confiesa: "Nunca me he inyectado nada en la cara. A mí me aterra"

Gigi Hadid ha querido enfrentarse a todos aquellos que juzgan su aspecto en el último live que ha protagonizado junto a la firma Maybelline. En este encuentro con la maquilladora Erin Parsons, la top model ha dejado claro que no se ha sometido a ninguna operación o retoque estético.

"Es muy divertido todo lo que lees en Internet. La gente piensa que yo doy forma a mis cejas para que estén así de arqueadas. Pero si miras mis fotos, he tenido estas cejas arqueadas desde que nací. También la gente piensa que me hago rellenos en la cara, y por eso mi cara es redonda: la tengo así desde que nací", explicaba Gigi.

Además, la modelo mantenía que nunca se había hecho ningún retoque algo que respeta pero que no va con ella: "Nunca me he inyectado nada en la cara. Me parece bien que cada uno haga lo que quiera para sentirse felices y bien consigo mismos. A mí me aterra".

Un encuentro virtual en el que puso el punto de mira sobre los retoques permanentes: "Me gusta tener todo bajo control, ¿qué pasa si sale mal? Mi cara ha adelgazado desde que tenía 17 años, y creo que la gente se da demasiada prisa en hacer cosas permanentes en su cara. Me acepto como soy, eso no significa que a veces no tenga inseguridades.

Para ocasiones especiales, puedes esculpir tu nariz un poco o hacer lo que sea con maquillaje. El maquillaje es una herramienta maravillosa para ayudarte a sentirte lo mejor posible en momentos especiales, y también para aceptar tu hermoso rostro exactamente como Dios lo hizo y tu madre te lo dio".

Europa Press