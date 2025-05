Una escena sencilla , pero devastadora, se ha robado el corazón de miles de usuarios en TikTok . Una adulta mayor, vestida con su ropa andina tradicional falda larga, ponchito y sombrero, se acercó a una farmacia con la esperanza de conseguir sus medicinas. Pero no tenía dinero. En su lugar, extendió las manos y ofreció lo único que tenía: dos huevos.

El video, compartido por la cuenta @vids.sad1, no especifica dónde ocurrió exactamente el hecho, pero bastaron unos segundos de grabación para despertar una ola de emociones. La mujer, de avanzada edad, aparece tranquila, con el rostro sereno, mientras el trabajador de la farmacia escucha su propuesta. Él, sorprendido, no duda en actuar: rechaza los huevos, pero no a ella. Le entrega los medicamentos y hasta le alcanza un vaso con agua para que pueda tomarlos en ese instante.