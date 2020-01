Gigi Hadid tiene el look de inspiración setentera que se impondrá como tendencia

Gigi Hadid es uno de los referentes de la moda, la modelo siempre nos encanta con sus looks y este, que fue captado en un paseo por París, no podía ser la excepción.

Es así que descubrieron a Gigi Hadid con un estilo de inspiración setentera, que no dudamos se ponga en tendencia este nuevo año.

El look tenía un estilo burgués, el mismo que estaba compuesto por un conjunto de dos piezas con un estampado que llevaba tonalidades anaranjadas.

La parte baja del conjunto no era más que una falda midi con corte estilo lápiz, el mismo que estaba acompañado de un blazer. Pero el outfit no quedó allí, pues le agregó un gran cinturón que ayudaba a estilizar su figura, además de un bolso y unas altas botas para darle el toque de elegancia que el look necesitaba.

Esta tendencia burguesa fue una de sus favoritas en los 70, pero como sabemos que la moda siempre está de regreso, no nos sorprendería si en teste 2020 la vemos retornar con fuerza.

Sin duda, este es uno de los looks más sofisticados que hemos podido ver a Gigi Hadid, el mismo que, es muy probable se convierta en uno de los favoritos del momento.