Empezó el verano y el calor no perdona, miles de personas regresan a las playas y a las piscinas para refrescarse. Por ello, las condiciones climatológicas no son las únicas que deben cuidar los bañistas, sino también la salubridad de los espacios que vayan a visitar. Desde el Ministerio de Salud y su Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) presentaron una lista de playas saludables y no saludable.