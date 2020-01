Jennifer Lopez fue una de las mejores vestidas con este look sofisticado vintage

Jennifer Lopez es una de esas celebridades que nunca pasa desapercibida en las alfombras rojas, y ayer por la noche en la ceremonia de los premios Screen Actors Guild Awards (SAG) no fue diferente.

JLo, que estuvo nominada a mejor actriz de reparto por su rol en la película, ‘Hustlers’, eligió un elegante vestido negro con escote ‘off shoulder’ de Georges Hobeika, aludiendo una vez más a la temática de ‘Old Hollywood’ a la que ha estado apostando con sus outfits para las alfombras rojas.

Mientras que adelante todo se mantuvo simple, en la parte trasera, imponente vestido negro de Jennifer Lopez estuvo acompañado de un lazo XL que se deslizaban detrás de ella. El brillo vino de la mano de un collar de diamantes de 73.55 quilates en platino. En total, las joyas de Harry Winston que la adornaron tienen un valor de $ 9 millones de dólares.

Este look ‘total black’ y súper glamuroso hicieron que Jennifer Lopez sea nombrada una de las mejores vestidas de la noche y considerando que no fue nominada a los premios Oscar (y quizás no la veamos ahí), JLo eligió un look matador para culminar sus apariciones durante esta temporada de premiaciones.