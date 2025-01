La reciente publicación de Xiomy Kanashiro en Instagram ha desatado rumores sobre un posible romance con la estrella del fútbol Jefferson Farfán . Las especulaciones sobre una posible relación entre la modelo Xiomy Kanashiro y el futbolista Jefferson Farfán no dejan de crecer. La chispa se encendió durante la celebración del cumpleaños de Xiomy, un evento en el que Farfán fue un invitado destacado.

“Una noche inolvidable”, escribió Kanashiro, pero además añadió la canción ‘Mi Refe’, de Beéle y Ovy On The Drums, la cual habla de un amor que está oculto y del que todos sabrían, por lo que no valdría la pena seguir callándolo.