Carla Cueva, la emprendedora detrás de Liberarsi, destacó en una entrevista con Perú21 que el bikini menstrual peruano es el resultado de escuchar a la comunidad y colaborar con expertos en salud. La aceptación de estos bikinis ha sido tan positiva que ya no solo son ideales para vacaciones, sino también para clases de natación, permitiendo a madres e hijas compartir esta experiencia y normalizar el tema del periodo. "Estamos logrando que las niñas ya no pierdan sus clases ni sus vacaciones de verano por el periodo", afirma Cueva.



El bikini menstrual cuenta con una tecnología interna que absorbe y distribuye el flujo menstrual, garantizando una protección efectiva contra derrames, fugas y malos olores. Estos bikinis tienen un precio que oscila entre S/80 y S/179.90 por un tripack, y su mantenimiento es fácil, similar al de un traje de baño convencional. Se recomienda enjuagarlos y lavarlos con jabón suave; aunque se puede usar lavadora, no es adecuado para la secadora. Los calzones menstruales, con una vida útil de 2 a 3 años, ofrecen entre 8 y 12 horas de protección, y pueden reutilizarse como ropa interior convencional una vez terminada su vida útil.