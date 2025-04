Olenka se defiende y lanza dardo: “No lo sembré, él me buscaba y me dio 500 dólares”

“Una vez me dijo que se quedaría jugando en línea con sus amigos, pero luego me enteré que estaba en una encerrona”, contó indignada. Además, aclaró que cuando retomaron contacto, él le aseguró que ya no estaba con su pareja actual, Cielo Berríos.

Finalmente, Olenka Mejía sentenció que su vínculo con Piero Quispe está completamente terminado y negó haberlo expuesto intencionalmente. “No lo sembré. Él me escribía, me buscaba. Que ahora me niegue me parece lamentable”, concluyó.