Onelia Molida y Mario Irivarren vuelven a captar la atención en redes sociales, dejando claro que su conexión va más allá del amor. En esta ocasión, la pareja ha deslumbrado con su apuesta por una de las tendencias más fuertes del año: los tonos Mocha Mousse, el color del verano 2025. A través de Instagram, ambos lucieron impecables matching outfits que combinan frescura y elegancia. Onelia optó por un vestido midi de corte sofisticado que realza su estilo femenino, mientras que Mario lució una camisa casual que complementa perfectamente el look. Este dúo no solo destaca por su amor, sino por su habilidad para mantenerse a la vanguardia en el mundo de la moda.

Sumándose a la tendencia más fuerte de este 2025, Mario Irivarren y Onelia Molina se destacan por su elección del color mocha mousse, que se ha convertido en un must de la temporada. Onelia, con un look más sofisticado, optó por un vestido midi largo en este tono, con una abertura lateral que añade un toque de sensualidad sutil. El brillo discreto del vestido le da un giro chic sin caer en lo exagerado, convirtiéndolo en la prenda ideal para una noche especial. Por su parte, Mario, con su estilo casual y fresco, combinó una camisa de lino beige, perfecta para el clima cálido, con unos jeans denim desgastados que le dieron un toque relajado. Juntos, lograron una mezcla perfecta de elegancia y comodidad, mostrando cómo combinar prendas con estilo, sin perder la esencia de la tendencia del momento.

El color Mocha Mousse se posiciona como el tono estrella del verano 2025 gracias a su versatilidad y elegancia. Este tono, que combina la calidez del marrón suave con un toque cremoso, es perfecto para crear looks frescos y sofisticados. Para el día, puedes optar por prendas ligeras como vestidos midi o conjuntos de lino, ideales para las altas temperaturas, combinados con accesorios en tonos neutros o dorados para un aire más chic. Las camisas fluidas y los pantalones de corte relajado también son excelentes opciones para un estilo casual, pero con mucho impacto.



Por la noche, el Mocha Mousse se transforma en un aliado sofisticado. Blusas satinadas, faldas lápiz o trajes con acabados minimalistas resaltan la elegancia natural de este tono. Combínalo con calzado metálico o en negro para un contraste moderno. Además, los accesorios son clave: bolsos estructurados y joyería dorada o perlada complementan a la perfección. Este verano, el Mocha Mousse no solo será tendencia, sino también el tono que define looks versátiles y con mucha personalidad.