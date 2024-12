Maricielo Effio, conocida por su elegancia y estilo en cada una de sus apariciones, no solo deslumbra con looks sofisticados, sino también con su impecable piel radiante. Recientemente, la bailarina y modelo peruana reveló su mayor secreto de belleza a través de su cuenta de Instagram, donde compartió con sus seguidores detalles sobre el tratamiento de belleza al que se somete para mantener su piel saludable y luminosa. El procedimiento que Maricielo elige es el microneedling, un tratamiento no invasivo que, según afirma, se ha convertido en su favorito por su efectividad y porque no genera dolor.