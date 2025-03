“Cada mentira dicha te deja una deuda con la verdad, pero tarde o temprano esa deuda se tiene que pagar. Me señalaron y me juzgaron por todos lados, pero llegó el momento de decir TODA LA VERDAD”, se lee al inicio de su publicación en Instagram.

“Muchos han creído que mi vida es un libro cerrado donde han puesto los títulos que han querido, pero se olvidaron que la única escritora de esta historia soy yo y mientras mi verdad me libera, a otros las culpas no los dejan descansar. Tranquilos que ya no leo periódico de ayer”, finalizó su contundente mensaje demostrando que no dejará que sigan manipulando su historia.