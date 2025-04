El médico que dejó de bañarse por 8 años y lo que pasó con su cuerpo te dejará en shock

Según Hamblin, su rutina de higiene actual se basa exclusivamente en el uso de agua, sin recurrir a productos químicos. En su libro Clean: The New Science of Skin, plantea que el exceso de limpieza podría ser perjudicial para la salud cutánea. Su propuesta no es abandonar la higiene, sino replantear cómo la llevamos a cabo. “No se trata de evitar la higiene, sino de replantearla”, enfatiza.