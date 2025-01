¡La fe es lo más lindo de la vida! El ex jugador de Universitario de Deportes, Paco Bazán, se encuentra en el ojo público luego de revelar que anhela tener el corazón de su esposa Janice de regreso. El comentarista deportivo contó a 'Erick y Gonzalo' que desea conquistar a la madre de sus hijos y elegirá el camino de la castidad. En esta nota de Wapa.pe, te contamos todo sobre su ex pareja.

¿Qué dijo Paco Bazán sobre su promesa?

"Le ofrecí a Dios mi castidad y le he prometido que no voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa. Estoy separado de mi esposa y la estoy esperando de rodillas, en oración, con la fe intacta de que el Señor va a restaurar mi matrimonio", mencionó el ex deportista Paco Bazán.

¿Quién es la esposa de Paco Bazán?

Asimismo, el conductor de 42 años de edad reveló que su esposa Janice siempre será el amor de su vida, y se siente emocionado de tener hijos con ella. Además, la recordó como una persona amorosa e íntegra.

"Yo he sido salvado por Jesús, a mí me encontró una madrugada en donde yo estaba destrozado. Si me das una pistola yo me disparaba, tenía una esposa maravillosa, el amor de mi vida, espectacular en todo sentido. Una mujer de valor, íntegra, decente, amorosa, mi amor de juventud que luego fue mi esposa, que me regaló dos hijos maravillosos", enfatizó.

"No sabía nada que me haga feliz, ahora no está mi esposa, están mis hijos por partes y yo soy feliz porque está la persona que nunca permití que esté, siempre estuvo cuidando de mí, salvándome, solo que yo no le abrí la puerta", añadió.

Paco Bazán se casó en 2005

Cabe mencionar que, Paco Bazán se casó con Janice en 2005. El ex deportista y su aún esposa se conocieron este jugaba en el Club Juan Aurich. Al parecer, la separación se habría dado por motivos de infidelidad.

'Pajita' cree que Paco Bazán fue infiel a Janice