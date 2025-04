La joven, sin embargo, no dejó de luchar por su libertad y, tras varios procesos judiciales, en 2015 logró que se le absolviera de los cargos en su contra. Tras su duro pasado, la joven migró hasta España junto al que ahora es su esposo y padre de su hija. Actualmente la artista vive en Barcelona con su cónyuge, la niña y su “otra pareja”. A través de sus redes sociales, Bracamomente narra su vida y la filosofía de "romper la monogamia".

La condena inicial a Eva se dio el 15 de octubre de 2012, cuando la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel la declaró autora intelectual del asesinato de su madre. No obstante, el 29 de diciembre de 2015, un fallo absolutorio cambió radicalmente su destino. El tribunal concluyó que no existían pruebas contundentes para sostener una motivación económica en su contra.

Además, la Corte determinó que elementos como los informes psicológicos que la calificaban como “frívola e inmadura”, así como su complicada relación con Myriam Fefer, no eran suficientes para responsabilizarla del crimen. De ese modo, Eva quedó legalmente libre de toda culpa.

Meses más tarde, en octubre de ese mismo año, dio la bienvenida a su hija, fruto de su relación con Jann Torrese. “Nacimos hace una semana. Aún no tengo palabras. Te he prometido contarte todo, describirte cada día en un diario secreto. Pero aún no tengo palabras. Solo gracias, mi pececilla”, expresó con ternura en redes.