Eva Bracamonte, conocida por su vínculo con uno de los crímenes más impactantes de Perú, el trágico asesinato de su madre, la empresaria Myriam Fefer, ha vuelto a ser el centro de las miradas al reaparecer en las redes sociales desde España, su actual lugar de residencia.

Como se recuerda, el caso fue uno de los más mediáticos y controvertidos en la crónica judicial del Perú, ya que implicaba a una familia de alto poder adquisitivo, a un sicario colombiano y a un hermano que mantenía su declaración de inocencia.

En 2009, una mujer de 21 años fue encarcelada por primera vez. Cuatro años más tarde, en 2013, fue puesta en libertad después de que el delito se modificara a homicidio calificado por lucro. En 2015, el Poder Judicial determinó que no existían pruebas suficientes para establecer su culpabilidad.

Eva Bracamonte responde a seguidores

En la actualidad, la vida de Eva ha dado un giro de 180 grados cuando en abril de 2021 anunció su embarazo y también incursionó como creadora de contenido para redes sociales. En este último punto, Bracamonte es muy activa en sus historias de Instagram donde evoca temas sobre el espiritualismo.

Aunque no intenta desligarse de su pasado, suele reflexionar sobre ello en diferentes reels. No obstante, muchos de sus seguidores parecen no comprender la profundidad de sus mensajes y suelen dejarle comentarios sobre asuntos de su inocencia o incluso, acerca de su apariencia ante lo cual, Eva no dudó en responder fuerte y claro a través de extenso post.

"'Y sus correspondientes respuestas:", escribió en la descripción de la primera foto donde aparece levantando el dedo medio.

Bracamonte enumeró una lista de los mensajes que solía recibir y argumentó el por qué su respuesta. Respecto a quienes siempre creyeron en su inocencia, la influencer aclaró: " Dale, qué bueno, pero imagínate, si no me interesó la opinión de los "señores importantes de la justicia", lo que me va a interesar la tuya. Ojo, que no se malentienda, no lo digo con agresividad ni sarcasmo, a lo que voy es a que TUS creencias hablan de TI, no de mí. A mí me basta (y me bastó en esa época) con saber quién soy."

2) "Tranquila Evita todo estará bien":

(...) Si alguien no necesita que la compadezcan ni la tranquilicen en este mundo, soy yo. Si me comparto emocionada, llorando o hablo de un momento duro de mi vida, no es para eso. Al contrario, el dolor, el desgarro, y la VIDA son bienvenidos aquí, los espero con los brazos y el corazón abiertos. No necesito ni quiero que "todo este bien", prefiero la vida con todos sus colores y matices. Mi actitud es más bien la de "dámelo todo, vida... thats it? quiero másssss"

3) "La vida es dura pero saliste adelante a pesar de todo el daño que te hicieron".

Ok, no. La vida es lo que tú decides que sea y lo que tú eliges hacer de ella, y esto más que cliché es bien literal. La mía es maravillosa, y no puedo estar más agradecida. Las "huellas" del dolor son solo materia prima para crear una existencia cada día más llena, más libre, más divertida y con más propósito, porque un trauma superado, integrado, no deja "cicatrices", si no que se convierte en sabiduría. Y no, nadie "nos hace daño". La gente *hace* cosas, la vida gestiona sus movidas... y nosotros, desde nuestra insignificancia, elegimos sufrir y sentirnos dañados... o elegimos otra cosa.

4) "Eva eres mi crush":

Ok, nice. Pero si eres un señor y ese es el motivo principal por el que me sigues (ya que no te interesa nada de lo que hablo), no somos un match.

Finalmente, Bracamonte recordó que su red social sería un espacio para de automotivación y que eliminaría todo lo que le genere mala vibra.