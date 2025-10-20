ES OFICIAL | Yape hace tres drásticos cambios para usuarios en Perú: Tu cuenta podría CANCELARSE POR ESTO

Conoce aquí cuáles son los cambios que Yape ha aplicado a su billetera digital y cómo podría cambiar la forma de su uso en Perú.

La aplicación Yape, la billetera digital administrada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), notificó a miles de usuarios sobre la actualización de sus términos y condiciones.

La entidad informó que se han realizado tres cambios principales en los apartados relacionados con la verificación de operaciones, los límites de pago en depósitos remunerativos y el cierre de cuentas inactivas. Estas modificaciones, que ya se encuentran vigentes, afectan directamente la forma en que los usuarios interactúan con la plataforma.

En el comunicado enviado por correo electrónico, Yape precisó que la actualización comprende las cláusulas 3.2 sobre verificación de operaciones, límites de pago —incluidos los depósitos remunerativos, con un máximo de cinco montos permitidos— y el cierre de cuentas sin movimiento durante seis meses. El mensaje también incluye un enlace para acceder al documento completo con los nuevos términos.

Verificación de operaciones

El primer cambio relevante corresponde a la sección de “verificación de operaciones”. A partir de ahora, todas las transacciones que superen los S/ 500 deberán validarse con una clave One Time Password (OTP), una secuencia de seis dígitos enviada por la aplicación o mediante mensaje de texto.

Las operaciones iguales o menores a S/ 500 no requerirán este paso adicional, salvo que el usuario decida modificar dicho monto desde su configuración personal. El banco mantiene la facultad de ajustar estos límites en cualquier momento, según se indica en el documento oficial.

El sistema comunicará la aprobación de las operaciones a través de diferentes canales. En el caso de transferencias entre cuentas BCP, la notificación llegará al correo electrónico o directamente en la app. Si se trata de pagos en POS, transferencias interoperables o a cuentas de otras entidades, la alerta será enviada al correo registrado por el usuario, con la opción de activar un canal adicional dentro de Yape para recibir avisos personalizados.

Depósitos remunerativos

El segundo punto modificado se refiere a los límites de depósitos remunerativos. Según la nueva política, los usuarios podrán recibir hasta cinco montos bajo esta modalidad.

Asimismo, se establece que el monto máximo diario para pagar o transferir es de S/ 2.000 para clientes del BCP y usuarios afiliados solo con DNI, con un límite de S/ 500 por operación. En el caso de clientes de otras entidades financieras, tanto el límite diario como el límite por transacción se fijan en S/ 500.

El tope de depósitos diarios será de S/ 20.000 para clientes del BCP y de S/ 5.000 para quienes operen desde otras instituciones financieras.

El documento aclara que estos límites pueden ser modificados de manera unilateral por el banco en situaciones relacionadas con riesgo o fraude, aunque los usuarios tienen la posibilidad de solicitar un aumento a través de los canales oficiales.

Cancelación de cuentas

La tercera modificación señala que el BCP se reserva el derecho de cerrar, cancelar o suspender las cuentas que no registren movimientos durante seis meses consecutivos. Esta medida se aplica tanto a las cuentas de la plataforma principal como a las de la plataforma complementaria de Yape.

El banco define la inactividad como la ausencia total de movimientos, y podrá ejecutar el cierre sin necesidad de advertencias previas. En caso de cancelación, los usuarios podrán registrarse nuevamente si cumplen los requisitos de afiliación establecidos.

Otras disposiciones

El resto de los términos mantienen las reglas sobre registro, seguridad, uso de firmas electrónicas y protección de datos personales.

El BCP continúa señalando que no asume responsabilidad por fallas atribuibles a terceros o por eventos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el funcionamiento del servicio. Además, la propiedad intelectual de la aplicación y su contenido sigue bajo control del banco, con la posibilidad de ser cedida a terceros.

Las actualizaciones a los términos serán comunicadas con al menos 45 días de anticipación, salvo en casos de beneficios adicionales que no impliquen pérdida de condiciones previas.