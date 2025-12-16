Estos son los 10 colegios privados con más multas en Perú por no cumplir la normativa escolar. | Composición Wapa

Estos son los 10 colegios privados con más multas en Perú por no cumplir la normativa escolar. | Composición Wapa

Indecopi lanzó la Campaña Escolar 2026 para supervisar que los colegios privados cumplan con la normativa legal y ofrezcan condiciones adecuadas durante todo el proceso de matrícula. Las sanciones pueden alcanzar hasta 450 UIT, equivalentes a S/2,4 millones en 2025.

La iniciativa se centra en garantizar transparencia en cobros y becas por orfandad, promover la convivencia escolar y reforzar medidas contra la discriminación, siguiendo lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Indecopi: crecen denuncias y reclamos en colegios 2024-2025

Durante la supervisión, Indecopi identificó prácticas irregulares en colegios privados, incluyendo cobros indebidos por actividades extracurriculares, negación de evaluaciones a estudiantes con deudas, falta de transparencia en vacantes y discriminación hacia alumnos con discapacidad.

También se detectaron obstáculos para acceder a becas por orfandad y omisión de protocolos ante casos de violencia escolar. “Estamos entrando a temas relacionados al otorgamiento de becas orfandad. Hay muchos centros educativos que no están cumpliendo con otorgarla o ponen requisitos adicionales que la ley no exige”, afirmó Milagros Cecilia Pozo Ascuña, directora de Fiscalización del Indecopi, agregando que algunos colegios ya fueron sancionados por exigir condiciones ilegales.

Indecopi publica lista de los 10 colegios privados más multados

El análisis de Indecopi revela que un grupo reducido de colegios privados concentra más de la mitad de las sanciones económicas del sector. “Cobros indebidos son uno de los temas que más reclaman. También las prácticas prohibidas, como no permitir dar exámenes por deudas, y la discriminación”, indicó la funcionaria. Los 10 colegios más multados entre enero de 2024 y octubre de 2025 representan el 55,3% del total de sanciones.

Asociación Saco Oliveros - 5 multas por un total de 146,4 UIT (23% del total). Centro Integral de Mejoramiento Académico S.A.C. - 1 multa por 36,9 UIT (5,8%). Asociación Paola García Medina - 3 multas por 31,3 UIT (4,9%). Promotora Los Olivos S.A.C. - 6 multas por 27,2 UIT (4,3%). Cambridge College Lima S.A.C. - 1 multa por 23 UIT (3,6%). Colegios Peruanos S.A. - 14 multas (la mayor cantidad) por 21 UIT (3,3%). Colegio María Reyna S.R.L. - 3 multas por 20,8 UIT (3,3%). Las Palmeras Management Trust & Consulting S.A. - 3 multas por 16 UIT (2,5%). San Lorenzo Hermanos P. S.A.C. - 3 multas por 15 UIT (2,4%). Innovaciones Pedagógicas Hipólito Unanue - 1 multa por 14,9 UIT (2,3%).

Cobros indebidos y documentos retenidos lideran faltas

Entre enero de 2024 y noviembre de 2025, Indecopi recibió 1.597 reclamos y 1.646 denuncias en Educación Básica Regular, principalmente por cobros indebidos, retención de documentos, problemas de calidad y discriminación en matrícula.