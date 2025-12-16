Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gripe H3N2 en Perú: Lo que debes hacer de INMEDIATO si tus SÍNTOMAS coinciden con los del virus

Indecopi revela los 10 colegios privados más sancionados del país por incumplir normas escolares

Indecopi sanciona a colegios privados por cobros indebidos, negar exámenes y falta de transparencia en vacantes; multas llegan hasta S/2,4 millones.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Indecopi revela los 10 colegios privados más sancionados del país por incumplir normas escolares
    Estos son los 10 colegios privados con más multas en Perú por no cumplir la normativa escolar. | Composición Wapa
    Indecopi revela los 10 colegios privados más sancionados del país por incumplir normas escolares

    Indecopi lanzó la Campaña Escolar 2026 para supervisar que los colegios privados cumplan con la normativa legal y ofrezcan condiciones adecuadas durante todo el proceso de matrícula. Las sanciones pueden alcanzar hasta 450 UIT, equivalentes a S/2,4 millones en 2025.

    La iniciativa se centra en garantizar transparencia en cobros y becas por orfandad, promover la convivencia escolar y reforzar medidas contra la discriminación, siguiendo lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

    wapa.pe

    LEER MÁS: CONFIRMADO | Minsa anuncia la fecha oficial de llegada de la vacuna contra la gripe H3N2

    Indecopi: crecen denuncias y reclamos en colegios 2024-2025

    Durante la supervisión, Indecopi identificó prácticas irregulares en colegios privados, incluyendo cobros indebidos por actividades extracurriculares, negación de evaluaciones a estudiantes con deudas, falta de transparencia en vacantes y discriminación hacia alumnos con discapacidad.

    También se detectaron obstáculos para acceder a becas por orfandad y omisión de protocolos ante casos de violencia escolar. “Estamos entrando a temas relacionados al otorgamiento de becas orfandad. Hay muchos centros educativos que no están cumpliendo con otorgarla o ponen requisitos adicionales que la ley no exige”, afirmó Milagros Cecilia Pozo Ascuña, directora de Fiscalización del Indecopi, agregando que algunos colegios ya fueron sancionados por exigir condiciones ilegales.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec

    Indecopi publica lista de los 10 colegios privados más multados

    El análisis de Indecopi revela que un grupo reducido de colegios privados concentra más de la mitad de las sanciones económicas del sector. “Cobros indebidos son uno de los temas que más reclaman. También las prácticas prohibidas, como no permitir dar exámenes por deudas, y la discriminación”, indicó la funcionaria. Los 10 colegios más multados entre enero de 2024 y octubre de 2025 representan el 55,3% del total de sanciones.

    1. Asociación Saco Oliveros - 5 multas por un total de 146,4 UIT (23% del total).
    2. Centro Integral de Mejoramiento Académico S.A.C. - 1 multa por 36,9 UIT (5,8%).
    3. Asociación Paola García Medina - 3 multas por 31,3 UIT (4,9%).
    4. Promotora Los Olivos S.A.C. - 6 multas por 27,2 UIT (4,3%).
    5. Cambridge College Lima S.A.C. - 1 multa por 23 UIT (3,6%).
    6. Colegios Peruanos S.A. - 14 multas (la mayor cantidad) por 21 UIT (3,3%).
    7. Colegio María Reyna S.R.L. - 3 multas por 20,8 UIT (3,3%).
    8. Las Palmeras Management Trust & Consulting S.A. - 3 multas por 16 UIT (2,5%).
    9. San Lorenzo Hermanos P. S.A.C. - 3 multas por 15 UIT (2,4%).
    10. Innovaciones Pedagógicas Hipólito Unanue - 1 multa por 14,9 UIT (2,3%).
    wapa.pe

    Cobros indebidos y documentos retenidos lideran faltas

    Entre enero de 2024 y noviembre de 2025, Indecopi recibió 1.597 reclamos y 1.646 denuncias en Educación Básica Regular, principalmente por cobros indebidos, retención de documentos, problemas de calidad y discriminación en matrícula.

    Los únicos cobros permitidos por los colegios privados son la cuota de ingreso, la matrícula y la pensión de enseñanza; cualquier otro pago está prohibido”, indicó la entidad. Durante ese periodo, se concluyeron 1.612 reclamos y 804 denuncias, imponiéndose 279 sanciones por un total de 637,6 UIT, concentradas en Lima. Los padres pueden presentar quejas al colegio o, de no resolverse, acudir a Indecopi.

    SOBRE EL AUTOR:
    Indecopi revela los 10 colegios privados más sancionados del país por incumplir normas escolares
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec

    El adorno navideño muy común en los hogares que podría costar multas de hasta 5.000 UIT, advierte Serfor

    Exigen el retiro inmediato de una famosa marca de galletas por alto riesgo a la salud y la devolución del dinero

    Indecopi revela los 10 colegios privados más sancionados del país por incumplir normas escolares

    ¿Deudas en 2025? Estas entidades tienen el poder para embargar tu sueldo y tú no lo sabías

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 109.00
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;