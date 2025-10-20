Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melania Urbina llora al despedirse de su hija, que se va del Perú a vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

Clases escolares del 23 y 24 de octubre: conoce si se suspenden a nivel nacional, según El Peruano

Octubre incorpora un nuevo día no laborable este 24, y muchos se preguntan si la medida también aplicará para el jueves 23 y cómo afectará a las clases escolares. A continuación, los detalles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Clases escolares del 23 y 24 de octubre: conoce si se suspenden a nivel nacional, según El Peruano
    Clases escolares del 23 y 24 de octubre
    Clases escolares del 23 y 24 de octubre: conoce si se suspenden a nivel nacional, según El Peruano

    El mes morado llega con nuevos días no laborables, aunque en esta ocasión la medida aplica únicamente para una región del país este viernes 24 de octubre.

    Sin embargo, la comunidad educativa se mantiene atenta ante la posibilidad de que lo mismo ocurra el jueves 23 y busca saber qué sucederá con las clases escolares. En esta nota te contamos todos los detalles.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Se revela en cuánto tiempo prescriben las DEUDAS BANCARIAS EN PERÚ y debes saberlo

    ¿Se suspenden las clases escolares este jueves 23 y viernes 24 de octubre?

    Según información publicada por El Peruano, el viernes 24 de octubre será un día no laborable en la región de Puno, específicamente en la provincia de San Román, conforme a la Ley N.º 13293, que establece un descanso para los trabajadores del sector público. Esta disposición también implica la suspensión de clases en los colegios estatales de dicha zona.

    En cambio, para el jueves 23 de octubre no existe ninguna disposición oficial que declare la fecha como no laborable, por lo que las actividades escolares y laborales se realizarán con total normalidad.

    ¿Se extienden las vacaciones escolares desde este 20 al 24 de octubre a nivel nacional?

    Según el calendario oficial del Minedu, las vacaciones están previstas del 13 al 17 de octubre; sin embargo, no existe ninguna confirmación sobre una ampliación hasta el 24. Por ello, desde este lunes 20 las clases se reanudan con normalidad, retomando el ritmo académico para cerrar con éxito el año escolar en diciembre de 2025.

    SOBRE EL AUTOR:
    Clases escolares del 23 y 24 de octubre: conoce si se suspenden a nivel nacional, según El Peruano
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Se revela en cuánto tiempo prescriben las DEUDAS BANCARIAS EN PERÚ y debes saberlo

    Fuerza Aérea del Perú lanza GRAN convocatoria con sueldos de hasta S/6.644 para técnicos, egresados y secundaria completa

    SUNAT lanza convocatoria para universitarios con sueldos de S/1.200: Todos los requisitos y cómo postular

    Retiro de AFP 2025: estos son los tres requisitos indispensables que debes cumplir para cobrar tu dinero

    ¿Habrán clases escolares este viernes 24 de octubre? Esto informa El Peruano

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Creaciones Libres BYO.

    Incienso 100% orgánicos en marca Tulasi o Goloka.

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    MONTALVO FOR MEN SURQUILLO

    MONTALVO FOR MEN: Corte de Caballero, lavado capilar, masaje, corte personalizado y más.

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;