Clases escolares del 23 y 24 de octubre: conoce si se suspenden a nivel nacional, según El Peruano

Octubre incorpora un nuevo día no laborable este 24 , y muchos se preguntan si la medida también aplicará para el jueves 23 y cómo afectará a las clases escolares. A continuación, los detalles.

El mes morado llega con nuevos días no laborables, aunque en esta ocasión la medida aplica únicamente para una región del país este viernes 24 de octubre.

Sin embargo, la comunidad educativa se mantiene atenta ante la posibilidad de que lo mismo ocurra el jueves 23 y busca saber qué sucederá con las clases escolares. En esta nota te contamos todos los detalles.

¿Se suspenden las clases escolares este jueves 23 y viernes 24 de octubre?

Según información publicada por El Peruano, el viernes 24 de octubre será un día no laborable en la región de Puno, específicamente en la provincia de San Román, conforme a la Ley N.º 13293, que establece un descanso para los trabajadores del sector público. Esta disposición también implica la suspensión de clases en los colegios estatales de dicha zona.

En cambio, para el jueves 23 de octubre no existe ninguna disposición oficial que declare la fecha como no laborable, por lo que las actividades escolares y laborales se realizarán con total normalidad.

¿Se extienden las vacaciones escolares desde este 20 al 24 de octubre a nivel nacional?