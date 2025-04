La astrología ha dejado de ser solo una guía espiritual para convertirse en una verdadera musa del mundo de la moda y la belleza. Hoy, el horóscopo no solo influye en cómo amamos o trabajamos, sino también en cómo nos maquillamos. La nueva tendencia que arrasa en redes sociales une dos pasiones: el zodiaco y el make up. ¿El resultado? Looks personalizados que conectan con tu energía astral y te ayudan a proyectar lo mejor de ti misma. Desde tonos fuego para Aries hasta brillos galácticos para Acuario, el maquillaje zodiacal llegó para quedarse. ¿Lista para descubrir el tuyo?