Paola Romero pensaba que estaba construyendo una historia de amor, pero terminó envuelta en una traición múltiple. Su testimonio se volvió viral en TikTok tras compartir cómo descubrió que su pareja no solo le era infiel con otra mujer, sino que en realidad sostenía tres relaciones en paralelo. Y lo peor: su familia lo sabía y lo encubría.

Paola no solo se sintió traicionada por su pareja, sino también por su entorno. En su testimonio, reveló que la familia de él sabía perfectamente de las otras mujeres, pero jamás se lo advirtieron. Al contrario, lo encubrían y lo defendían .

“Lo alcahueteaban. En vez de aconsejarlo, lo protegían como si no hiciera nada malo”, expresó con indignación. Su decepción creció al darse cuenta de que, mientras ella creía tener un vínculo sincero, del otro lado había una red de complicidad.

El video de Paola, de poco más de cinco minutos, se viralizó rápidamente en TikTok , generando una avalancha de comentarios. La mayoría la respaldó y le pidió no perdonar ni a su ex pareja ni a su familia.

“Llora, grita, pero no regreses con él”, “la familia de tu pareja no siempre es tu familia”, “por tu hijo, sigue adelante y no mires atrás”, fueron algunos de los mensajes más compartidos.