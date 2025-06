Ric no dudó en abordar directamente el pasado entre ambas figuras y lanzó una provocadora reflexión: “Yo siento un poco de resentimiento con Milett. Yo sé que no la pasas, en su momento la hiciste sentir bastante mal cuando compartían un mismo escenario de reality de baile. Milett hoy celebra su cumpleaños. Hoy siento ese tufillo. ¿La saludarías Tilsa?, ahora que es una estrella en Argentina”.

Tilsa, sin rodeos, respondió con una frase que no pasó desapercibida: “Ella no es una estrella, ella es la mujer de un señor de 65 años”. Incluso cuando el conductor intentó destacar la participación de Milett en el reality ‘Bailando’, Lozano se mantuvo firme en su opinión: “Se retiró. A mí no me parece una estrella, me parece que es una chica guapísima y punto”.