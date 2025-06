Si bien, Ric dejó a entrever que Flavia podría ser defendida, pero Tilsa fue enfática: “Para mí no puede ser defendida porque, principalmente, era amiga de la otra. Ahí radica el problema. No hay eso que me mintió y me floreó”.

“Todo el mundo sabe que me ha pasado, no me hagas una pregunta estúpida. Pero yo ya no tengo 25 años. Que venga alguien y me floree, es una cosa. A mí me han hecho todo, me han engañado, me han mentido, me han metido cuerno, todo. Pero que digas que no sabías y me baje a tu marido, esa valla no corre”, dijo muy fastidiada.